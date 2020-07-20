20 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Çatı Katı Aşk

01:45 Adı Efsane

03:30 Müzik Arası

04:00 5N 1K

04:30 Akasya Durağı

04:45 Arda'nın Mutfağı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Çatı Katı Aşk

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Doktor Civanım

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

20:00 Çatı Katı Aşk

22:15 Atlantic Rim: Diriliş

22:45 Öfkeli Aşıklar

23:45 Atlantic Rim: Diriliş