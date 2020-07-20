20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Arsenal - Manchester City
03:40 Stadyum
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:50 Spor Kitaplığı
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Arsenal - Manchester City
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Süper Lig Özetler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Spor Kitaplığı
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:15 La Liga Özetler
12:00 Arsenal - Manchester City
12:30 Süper Lig Özetler
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Aktüel Futbol
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Arsenal - Manchester City
15:00 La Liga Özetler
15:30 Manchester United - Chelsea
15:45 TFF 1. Lig Goller
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:30 La Liga Özetler
16:30 Süper Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
17:15 Süper Lig Özetler
17:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:45 Stadyum
19:55 Manchester United - Chelsea
19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle Utd.
19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
22:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum