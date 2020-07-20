20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Arsenal - Manchester City

03:40 Stadyum

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:50 Spor Kitaplığı

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Arsenal - Manchester City

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Süper Lig Özetler

07:58 İstiklal Marşı

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:55 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:25 Spor Kitaplığı

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Stadyum

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:15 La Liga Özetler

12:00 Arsenal - Manchester City

12:30 Süper Lig Özetler

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni

13:40 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Aktüel Futbol

14:00 Spor Stüdyosu

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Arsenal - Manchester City

15:00 La Liga Özetler

15:30 Manchester United - Chelsea

15:45 TFF 1. Lig Goller

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:00 Spor Hafta Sonu

16:30 La Liga Özetler

16:30 Süper Lig Özetler

17:00 Gündem Futbol

17:15 Süper Lig Özetler

17:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:45 Stadyum

19:55 Manchester United - Chelsea

19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle Utd.

19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United

22:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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21:50
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19:13
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17:44
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17:04
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15:35
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