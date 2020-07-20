20 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Kalk Gidelim

03:00 Diriliş Ertuğrul

04:05 En Son Babalar Duyar

04:45 Bir Yusuf Masalı

05:45 Ege'nin Hamsisi

05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:05 Böyle Bitmesin

06:45 Sağlıklı Mutfak

07:45 Osmanlı Tokadı

08:25 Osmanlı Tokadı

08:30 Diriliş Ertuğrul

09:50 Tozkoparan

10:30 Tozkoparan

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Enine Boyuna

11:55 Elimi Bırakma

12:20 Elimi Bırakma

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Soru Küpü

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Seksenler

22:00 Yeşil Deniz

23:30 Zaman Matinesi