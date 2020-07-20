20 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Geniş Aile

02:30 Rehber

03:00 Kendin Ol

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:30 Çok Gezenti

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Bodrum Masalı

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:45 Doktorlar

12:15 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:00 Adını Feriha Koydum

14:30 Çocuklar Duymasın

16:15 Akasya Durağı

16:15 Yaprak Dökümü

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
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