20 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Geniş Aile
02:30 Rehber
03:00 Kendin Ol
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:30 Çok Gezenti
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Bodrum Masalı
07:30 İkizler Memo-Can
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
10:45 Doktorlar
12:15 Çok Gezenti
13:15 Rehber
14:00 Adını Feriha Koydum
14:30 Çocuklar Duymasın
16:15 Akasya Durağı
16:15 Yaprak Dökümü
19:00 Kelime Oyunu
20:45 Arka Sokaklar
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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