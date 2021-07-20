20 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:55 Yıldızların Yolu

02:45 Masumlar Apartmanı

03:15 Deliler Fatih'in Fermanı

05:10 Bayram Namazı

06:55 Kalk Gidelim

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

12:45 Bayram Özel

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Gönül Dağı - Kurban

23:15 Gönül Dağı - Kurban