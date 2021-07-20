Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:55 Yıldızların Yolu
02:45 Masumlar Apartmanı
03:15 Deliler Fatih'in Fermanı
05:10 Bayram Namazı
06:55 Kalk Gidelim
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
12:45 Bayram Özel
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Gönül Dağı - Kurban
23:15 Gönül Dağı - Kurban
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika