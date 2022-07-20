İstanbul'da "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreni yapıldı

20.07.2022 13:27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğunca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğunca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Valiliği ile bazı üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarınca anıta çelenk bırakıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara barış getiren, garantör anavatan Türkiye'nin cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği meşru müdahalesinin 48'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Çınar, 20 Temmuz'un Türk halkının hafızasında tazeliğini koruduğunu, dünyanın sildiği gerçeği hatırlatmak için vesile olduğunu belirterek, "Bu gerçeklerden biri Kıbrıs'ta iki eşit ve egemen devlet olduğu gerçeğidir." dedi.

Seniha Birand Çınar, 1968'den bu yana elli yılı aşkın süredir müzakerelerden sonuç alınamamasının nedenin Rum tarafının kendini adanın yegane sahibi olarak görmesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili meselenin temelinde de yine bu eşit paylaşıma dayalı hukuki gerçekleri inkar etmesiyle bir doktrin haline getirmiş zihniyeti yatmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olduğu kadar hak sahibidir. 20 Temmuz 1974'ün dönümünde Rum-Yunan ikilisini, girdiği yanlış yoldan dönmeye, uluslararası platformlarda KKTC'yi dışlamaya yönelik faaliyetlerinden bir an önce vazgeçmeye, adada ve bölgede barışın, istikrarın, huzurun tesisi için yapılması gerekeni yapmaya, iki eşit ve egemen devletin iş birliği temelinde bir gelecek kurulmasına imkan tanımaya davet ediyoruz."

Tören, katılanların anıt önünde fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Törene Çınar'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Aziz Çetinkaya, gaziler, emekli askerler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-TAKSİM'DE 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI'NIN 48'İNCİ YILI KUTLANDI İSTANBUL-TAKSİM'DE 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI'NIN 48'İNCİ YILI KUTLANDI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu (2) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti
14:18 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Çok sayıda can kaybı var
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 14:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement