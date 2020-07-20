20 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

20 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE TARİH YAZDIİstanbul ekibi 6'ncı takım olarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken, OKAN BURUK hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5 isim arasına girdi.

BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE TARİH YAZDI

İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel koronavirüs aşısı için sipariş verdi
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
İstanbul ekibi 6'ncı takım olarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken, OKAN BURUK hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5 isim arasına girdi.

MEHMET TOPAL ise bir ilki başararak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu aynı ligde 3 farklı takımda şampiyon olan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Mehmet Topal dünya futbolunda bunu başaran 10'uncu isim oldu.

TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

20.00 Manisa FK - İnegölspor

20.00 Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK

22.00 Ankara Demirspor - Sakaryaspor

22.00 GMG Kastamonuspor - Tuzlaspor

SATRANÇ

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Dünya Satranç Günü etkinlikleri kapsamında "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlenen programa katılacak. Bakanlıkta gerçekleştirilecek etkinlikte, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yapacak.


Mehmet Topal, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:29 Kaynak: DHA

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14:31
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