20 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE TARİH YAZDI İstanbul
ekibi 6'ncı takım olarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken, OKAN BURUK hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5 isim arasına girdi.
MEHMET TOPAL ise bir ilki başararak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu aynı ligde 3 farklı takımda şampiyon olan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Mehmet Topal
dünya futbolunda bunu başaran 10'uncu isim oldu.
TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
20.00 Manisa
FK - İnegölspor
20.00 Hekimoğlu Trabzon
- Sancaktepe
FK
22.00 Ankara Demirspor
- Sakaryaspor
22.00 GMG Kastamonuspor
- Tuzlaspor
SATRANÇ
17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Dünya Satranç Günü etkinlikleri kapsamında "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlenen programa katılacak. Bakanlıkta gerçekleştirilecek etkinlikte, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yapacak.