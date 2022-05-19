20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı - Son Dakika
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20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

19.05.2022 16:12
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden işçisi Yıldırım, bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.

Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı. 20'TL'lik kuponu kazıyan Yıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü. Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.


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Kaynak: DHA

Türk Lirası, Otomobil, Yatırım, Kınık, Güncel, Son Dakika

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