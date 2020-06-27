20 ton canlı inci kefali böyle kurtarıldı - Son Dakika

20 ton canlı inci kefali böyle kurtarıldı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bendimahi Çayında kaçak avcılar tarafından yakalanmış 20 ton inci kefalinin kurtarılması kameralara yansıdı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bendimahi Çayında kaçak avcılar tarafından yakalanmış 20 ton inci kefalinin kurtarılması kameralara yansıdı.


Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece geç saatlerde Bendimahi Çayında yapılan denetimlerde yaklaşık 20 ton canlı, 1 ton da ölü inci kefaline (Van Balığı) el Konuldu. Canlı olan 20 ton inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Jandarma, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 ton canlı inci kefali böyle kurtarıldı - Son Dakika
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