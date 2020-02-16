20 traktör ile evlenme teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 traktör ile evlenme teklifi - Son Dakika

20 traktör ile evlenme teklifi

6 saat önce

KAYSERİ'de çiftçi Ahmet Sönmez (25), kız arkadaşına, 'Benimle evlenir misin?

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KAYSERİ'de çiftçi Ahmet Sönmez (25), kız arkadaşına, 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harf ile soru işaretinin üzerinde bulunduğu 20 traktör ile evlilik teklifinde bulundu.

Melikgazi ilçesinde çiftilik yapan Ahmet Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşe Durmuşoğlu'na (18) sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sönmez, çiftçi arkadaşlarının yardımıyla 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harfin üzerinde bulunduğu toplam 20 traktör ile kız arkadaşının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Sönmez, daha sonra kız arkadaşını dışarı çağırdı. Ayşe Durmuşoğlu'nun alana geldiği sırada, yan yana duran 20 traktörün aynı anda farları yakıldı. Meşalelerin de yakıldığı sürpriz evlenme teklifinde Ayşe Durmuşoğlu, diz çökerek, evlilik teklifi eden Ahmet Sönmez'e 'evet' yanıtını verdi.


Ahmet Sönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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