20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk yaşadı! Rekor Aydan Siyavuş'ta...

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.



Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.



- Siyavuş'u Örs takip ediyor



Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.



Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.



Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.



- Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı



Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.



Mahmuti, 53 yıllık lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.



Başarılı teknik adam, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.



Mehmet Baturalp, Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman da dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.



- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic



Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.



Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.



- Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu



Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.



Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.



Ergin Ataman, geçen sezon da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.



- Fenerbahçe yabancılarla sevindi



Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.



Mevcut başantrenörü Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.



- 53 sezonda 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü



Ligin 53 yıllık tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci elde etti.



1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.



Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.



Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.



Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.



Zeljko Obradovic da 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.



- Şampiyonluk yaşayan antrenörler



İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı 53 yıllık lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:



1966-67 Altınordu Samim Göreç 1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp 1968-69 Galatasaray Petar Sinemov 1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp 1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu 1971-72 İTÜ Samim Göreç 1972-73 İTÜ Öner Şaylan 1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena 1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay 1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün 1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi 1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş 1984-85 Galatasaray Nur Germen 1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu 1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu 1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1989-90 Galatasaray Faruk Akagün 1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz 1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs 1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs 1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs 1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs 1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs 1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa 1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören 2000-01 Ülkerspor Murat Didin 2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2005-06 Ülkerspor Murat Özyer 2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs 2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman 2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija 2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman 2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman 2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic 2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca 2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic 2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman



