İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğinde organize edilen 20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı.

"Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim" sloganıyla üniversitenin Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, kadavra üzerinde klinik uygulama çalışması yapıldı.

Kongrenin açılışında konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, anatomide yıllardır süre gelen sadece "gross anatomi" anlayışı yerine kliniğin anatomiden, anatominin de klinikten ayrı tutulamayacağı gerçeğini bir kez daha anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Kongreye beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyoloji gibi birçok alanda yaklaşık 800 uzmanın katıldığına işaret eden Şakul, etkinlikte 4 konuşma, 4 klinik panel, 193 de sözlü bildiri sunulacağını kaydetti.

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Atasever ise anatominin insan vücudunun normal işleyişini ve ana yapısını ele alan bir tıp disiplini ve tıbbın temeli olduğunu vurguladı.

Başta cerrahi branşlar olmak üzere bütün tıp dalları ve sağlık çalışanlarının aldığı en temel dersin anatomi olduğuna dikkati çeken Atasever, kongre kapsamında öğrencilere kadavra üzerinde klinik uygulama eğitimi verildiğini kaydetti.

"Anatomi eğitimi kadavrasız olmaz

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esat Adıgüzel de derneğin anatomi bilimi ve eğitimi alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Anatomi eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Adıgüzel, söyle konuştu:

"Anatomi eğitimi kadavrasız olmaz. Her ne kadar dijital teknolojiler geliştiyse de 5 duyumuzla eğitim vermek istiyoruz. Kadavra konusundaki eksikliğimizin sebebi bağışların yetersiz olması. Yaklaşık 4-5 yıldır bağışları artırabilmek için çaba içerisindeyiz. Başarılı olduğumuz inanıyoruz ama çok yavaş ilerleyen bir süreç. Bu açıdan desteğe ihtiyacımız var. Bunun çözümü kanuni süreçlerin değiştirilmesini ve altyapı oluşturulmasını gerektiriyor. Anatomi eğitimiyle ilgili alanın, özellikle kadavra temininin kurumsallaştırılması ve geleceğe aktarılması lazım."

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın da kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyolojinin de aralarında olduğu 7 farklı branşta kurs, yazılı ve sözlü bildirimlerin yapılacağı kongre, 31 Ağustos'ta sona erecek.