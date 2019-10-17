Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliği ile 20. Ulusal İktisat Sempozyumu düzenlendi.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanı Hasan Kazdağlı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de işsizlik ve enflasyonun en önemli sorunlardan olduğunu söyledi.

Sempozyumda sanayisizleşme, işsizlik ve enflasyon konularının ele alınacağını belirten Kazdağlı, iki gün süresince bu konuda farklı üniversitelerden gelen konuşmacıların sunumlar yapacağını kaydetti.

Kazdağlı, Adana'nın, sanayisi, turizmi, tarımıyla önemli bir yer olduğunu aktardı.

Kentin Türkiye'nin lokomotifi olan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Kazdağlı, son zamanlarda Adana'nın biraz geri durduğunu ve hep göç vermeye başladığını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığının olmayacağını belirtti.

Adana'nın çok özel bir kent olduğunu aktaran Karalar, kentin teşvik kapsamında yer almamasının büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu da iki gün sürecek sempozyumda 109 bildirinin sunulacağını belirtti.

Sempozyum yarın da devam edecek.