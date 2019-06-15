20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
" bu yıl 25-28 Eylül
'de düzenlenecek.
Safranbolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin
, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar
, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz
, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve diğer komite üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, festivalin 25-28 Eylül'de yapılması karara bağlandı.
Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkan Köse, festival programına son şeklini verdiklerini söyledi.
Festivalin bu yıl 20'incisi olması dolayısıyla komitenin özverili bir şekilde toplantılarını yaptığını ifade eden Köse, "Yapmış olduğumuz toplantıda festivalin tarihini belirledik. Festivalimizi bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sık dokuyup ince eliyoruz. İyi bir festival ortaya koymak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Festival Komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Köse, şunları kaydetti:
"Taslak programla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Programın onaylanmasının ardından kamuoyuna programımızı açıklayacağız. Bu yıl festivali, Safranbolu'nun değerlerini ortaya çıkaracak şekilde dolu dolu kutlamak istiyoruz. Festivalimizde çeşitli yarışmalar, gösteriler, sergiler ve konserler olacak. Yapacağımız festivalle Safranbolu kültürünü, yaşantısını, doğasını, değerlerini başta ülkemiz olmak üzere dünyaya duyurmak istiyoruz."
"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen ve üç gün süren "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde her yıl yan tema da ekleniyor. Bu yıl yan tema olarak Safranbolu'ya adına veren ve "mucize bitki" olarak adlandırılan "safran" kararlaştırıldı.