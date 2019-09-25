Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
Son Dakika Güncel Haber

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

13 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda Karabük Valisi Fuat Gürel, Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Köse, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Burada konuşma yapan Vali Gürel, festivalin 20 yıldır sürdürülüyor olmasına dikkati çekerek, şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkısının olduğunu belirten Gürel, belgesel ile bunun en iyi şekilde yerine getirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı "Emanetim Safranbolu" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "Altın Çiçek Safranın Hikayesi" isimli karma sanat sergisi de açıldı.

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşünü eleştirenlere yanıt verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş türküsü söyledi Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 22:48:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]