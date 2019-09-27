20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve rap müzik sanatçısı Kayra sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve rap müzik sanatçısı Kayra sahne aldı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar eğlenceli dakikalar yaşadı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası sanatçılara Safranbolu maket evi ve çiçek takdim etti.
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