Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

45 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve rap müzik sanatçısı Kayra sahne aldı.

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve rap müzik sanatçısı Kayra sahne aldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası sanatçılara Safranbolu maket evi ve çiçek takdim etti.

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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