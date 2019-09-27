Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve rap müzik sanatçısı Kayra sahne aldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası sanatçılara Safranbolu maket evi ve çiçek takdim etti.