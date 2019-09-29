Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

36 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere, birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Akbayram, konsere gelenlere teşekkür etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Edip Akbayram'a Safranbolu maket evi takdim etti.

Film Festivali, Safranbolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent Galatsaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı
Katar Havayolları 13 bin 341 TL'ye varan maaşla Türkiye'den kabin görevlisi alımı yapacak Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu verilen 16 yaşındaki genç kız cinsel istismara uğradı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 01:30:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]