Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali
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20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

7 saat önce

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, System.String[]

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen festivalin kapanış konserinde, ünlü piyanist Grinko sahne aldı.

Grinko, konserinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul dinletisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçının enstrümanlarla

yaptığı gösteri, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kapanış konserini gerçekleştiren Rus piyaniste teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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