20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek
1 saat önce
Stratejik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) organizasyonunda 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Stratejik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) organizasyonunda 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.
STEAM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Uluslararası Enerji Konferansı "Değişen Dengeler: Enerjinin Geleceği" ana temasıyla gerçekleştirilecek.
İstanbul'da 20 Eylül'de düzenlenecek konferansta, enerji sektörünün üst düzey yetkilileri, firma yöneticileri ve finans sektörünün uzmanları enerji sektöründeki küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
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