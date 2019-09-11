Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek
Son Dakika Ekonomi Haber

20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek

1 saat önce

Stratejik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) organizasyonunda 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek, System.String[]

Stratejik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) organizasyonunda 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

STEAM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Uluslararası Enerji Konferansı "Değişen Dengeler: Enerjinin Geleceği" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 20 Eylül'de düzenlenecek konferansta, enerji sektörünün üst düzey yetkilileri, firma yöneticileri ve finans sektörünün uzmanları enerji sektöründeki küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

İstanbul, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]