Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başladı
Son Dakika Kültür Sanat 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başladı

20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başladı

6 saat önce

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve özel seçkilerle 300'ün üzerinde filmin seyirciyle buluşacağı "Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali" başladı.

20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başladı, System.String[]

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve özel seçkilerle 300'ün üzerinde filmin seyirciyle buluşacağı "Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali" başladı.

Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde "Altın Kedi Ödülleri" için yarışacak filmlerin gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Festivalde ayrıca Almanya deneysel film seçkisi, Macaristan seçkisi, Tel Aviv kısa film festivali seçkisi ve Romanya seçkisi fimleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Organizasyon kapsamında verilecek Altın Kedi Ödülleri için 9 Kasım Cumartesi günü tören yapılacak.

Yaklaşık 300 filmin izlenebileceği festival 10 Kasım Pazar günü sona erecek.

Film Festivali, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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