Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Son Dakika Spor 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin ikinci gününde, havanın kapalı olması nedeniyle pilotlar zaman zaman uçuşlarına ara verdi. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında gyrocopter de deniz üzerinde gösteri sundu. Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Festival, 20 Ekim Pazar günü sona erecek.

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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