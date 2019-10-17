Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Son Dakika Spor 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin üçüncü gününde, Türk Hava Kurumu pilotları microlight ve paramotor gösterisi yaptı. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteriler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi. Çok sayıda vatandaş gösterileri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Festival, 20 Ekim Pazar günü sona erecek.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Türk Hava Kurumu, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:29 Kaynak: AA
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