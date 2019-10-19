Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Son Dakika Spor 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin beşinci gününde, Türk Hava Kurumu pilotları paramotor gösterisi yaptı. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteriler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi. Çok sayıda vatandaş da gösterileri, cep telefonuyla kaydetti.

Festival koordinatörü Kadri Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında değişik dallarda yaklaşık 10 bin uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.

Dün yaşanan ve bir pilotun hayatını kaybettiği kaza nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Tuğlu, "Bu kazalar çok ekstrem denemeler nedeniyle yaşanıyor. Sporcular sınırları zorluyorlar. Yamaç paraşütünün güvenliğini göstermek amacıyla belediye başkanı da bugün tandem (ikili) uçuş yaptı. Bu sporun doğasında bu gibi olası kazalar var. Maksimum seviyede güvenlik önlemlerimizi aldık. Dünyanın en iyi pilotlarıyla en iyi gösteriler sergiliyoruz." diye konuştu.

Tuğlu, kazada yaralanan iki Rus pilottan birinin taburcu edildiğini, diğerinin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Festival, yarın sona erecek.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:15 Kaynak: AA
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