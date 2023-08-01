20 üniversiteye yeni rektör atandı - Son Dakika
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20 üniversiteye yeni rektör atandı

01.08.2023 08:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektörler atanmıştır. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

  1. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş;
  2. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş;
  3. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan;
  4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı;
  5. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi;
  6. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu;
  7. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can;
  8. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk;
  9. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar;
  10. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık;
  11. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal;
  12. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil;
  13. Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti;
  14. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak;
  15. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar;
  16. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş;
  17. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın;
  18. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir;
  19. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan;
  20. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

YÖK'E 5 YENİ ÜYE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 5 kişinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi olarak seçildi. Söz konusu atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Mahmut Gün: Eski milletvekilleri ve yakınlarına hayırlı uğurlu olsun abi vekil kardeş rektör yada 3 dönem vekil ardından rektör süper masallah Cevap Yaz 47 3 Yayından Kaldır
  • Ersan Yaşar: Sayın cumhurbaşkanımız ın ataması niye yok acaba keşke büyle bir atamada olsaydı Cevap Yaz 30 10 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 20 üniversiteye yeni rektör atandı - Son Dakika


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