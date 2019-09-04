Son Dakika Haberleri: 20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu
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20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu

10 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 'Sosyal İnceleme Uzmanları', Kocaeli'nde yaşayan ve başvuru sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini inceliyor.

20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 'Sosyal İnceleme Uzmanları', Kocaeli'nde yaşayan ve başvuru sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini inceliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün uzman ekipleri ailelerin durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Ailelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek başvurdukları talebe ve ihtiyaca göre incelemelerde bulunan ekipler, ailelerin ihtiyacını karşılamak üzere topladıkları verileri yine merkezdeki uzman ekiple karar süreciyle kullandıklarını yeni bir yazılım sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Ocak ayından bu güne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 16 bin 407 ailenin yardımına koşan ekipler, Kocaeli'de bulunan vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların gıda, giyim, sıcak yemek, barınma, ev eşyası, elektrik karyolası, evde bakım, annelere süt, bebek bezi, yakacak yardımı, nakliye yardımı gibi birçok yardım sunuluyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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