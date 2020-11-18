17 ve 20 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi
18.11.2020 10:53
Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 17 ve 20 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 17 ve 20 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi.
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınından dolayı 2021 yılına ertelenen FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası VE FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası organizasyonun iptal edildiği ve 2021 yılında da yapılmayacağı duyuruldu. Açıklamada, 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın Hindistan'da ve 2022 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın Kosta Rika'da organize edileceği ifade edildi.
(İHA)
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