20 Yaş akımına ünlü oyuncu Murat Parasayar'da katıldı

"Taze Kan" yazısıyla paylaşılan röportajındaki fotoğraflar takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. TGRT Haber kanalında ünlü oyuncu Çiğdem Tunç ile beraber "Benim Hikayem" isimli programın sunuculuğunu üstlenen Murat Parasayar yoğun çalışma programında bu akıma katılmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca geçtiğiz yıl bu sene böyle bir akımın başlayacağını bilmeden fotoğraflarını yan yana montaj yaparak paylaşan Murat Parasayar'ın eşi Burçin Parasayar'da yaptığı bir paylaşımla tekrar bu durumu dile getirmiş oldu.