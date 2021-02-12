20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti

20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nın, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere Bulgaristan'a gittiği duyuruldu.

20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nın, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere Bulgaristan'a gittiği duyuruldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya kentindeki ASICS Arena'da yarın düzenlenecek şampiyonada milliler, ilk sırayı almak için yarışacak. Milli takımda, geçen hafta gerçekleştirilen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda belirlenen 30 sporcu yer alıyor.

Son Dakika

Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi

Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi

Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı

Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi

Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi