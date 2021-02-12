20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti
12.02.2021 21:29
20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nın, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere Bulgaristan'a gittiği duyuruldu.
20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nın, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere Bulgaristan'a gittiği duyuruldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya kentindeki ASICS Arena'da yarın düzenlenecek şampiyonada milliler, ilk sırayı almak için yarışacak.
Milli takımda, geçen hafta gerçekleştirilen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda belirlenen 30 sporcu yer alıyor.
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