20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Balkan Atletizm Birliği'nin takviminde yer alan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenecek şampiyonanın Burhan Felek Spor Kompleksi'nin içinde bulunan Ekrem Koçak Pisti'nde yapılacağı ifade edildi.

Toplam 42 branşta şampiyonların belirleneceği organizasyona 13 ülkeden 240 atletin katılacağı kaydedildi. Şampiyonada, milli takımın tüm branşlarda 78 atletle madalya için yarışacağı aktarıldı.