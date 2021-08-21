20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre yürüyüşte milli sporculardan Mazlum Demir 6'ncı, Mert Kahraman ise 7'nci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde erkekler 10 bin metre yürüyüşte 2 milli sporcu, ilk 8'de yer aldı.

Milli atletlerden Mazlum Demir yarışın ilk yarısını lider geçtikten sonra, bitime 3 bin metre kala üçüncü sıraya tırmandı. Son bölümde ceza tahtasına iki ihtar yazılan Mazlum, yarışı 43.01.33 ile 6'ncı tamamladı. Mazlum'un hemen arkasında kalan milli atlet Mert Kahraman ise 43.27.96 ile 7'nci oldu.

Kenyalı Heristone Wanyoni'nin 42.10.84 ile kazandığı yarışta, Hint sporcu gümüş, İspanyol atlet ise bronz madalya elde etti.