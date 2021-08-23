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SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü - Son Dakika

SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü

23.08.2021 15:20

SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndüFatih Çintimar: Hedefimiz çok daha fazla başarı elde etmekFikret Çetinkaya: Türkiye, Dünya 2'nciliğine sevinmeyen bir ülke haline geldiBerke Çam: Derece bekliyordum ama iki rekor beklemiyordumPınar Akyol: Gönül...

SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü

Fatih Çintimar: Hedefimiz çok daha fazla başarı elde etmek

Fikret Çetinkaya: Türkiye, Dünya 2'nciliğine sevinmeyen bir ülke haline geldi

Berke Çam: Derece bekliyordum ama iki rekor beklemiyordum

Pınar Akyol: Gönül birinci olmayı isterdi

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan Türk sporcular yurda döndü.

Şampiyonada milli sporcular 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederken madalya sıralamasında 13'üncü, puan sıralamasında ise 20'nci sırada yer aldı. Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın 14 final gördüğü organizasyonda 8 milli sporcu derece aldı.

Yurda dönen Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Sorumlusu Fikret Çetinkaya ile milli sporcular Berke Çam ve Pınar Akyol, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

ÇİNTİMAR: HEDEFİMİZ ÇOK DAHA FAZLA BAŞARI ELDE ETMEK

Tüm sporculara teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, "Buraya 25 sporcu ile gittik, 14 sporcu finalde yarıştı. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda 4 sporcumuz finalde yarışmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muherrem Kasapoğlu ve bütün teşkilatımız, kulüplerimiz ile hep birlikte hazırlanarak bir altyapı oluşturduk. Bizim bundan sonraki olimpiyatta ve diğer yarışlarda da artık hedefimiz çok daha fazla başarı elde edebilmek. Yasmeni Coppola'dan sonra bir genç sporcumuzun bu başarıyı elde etmesi gerçekten gurur verici. Bundan 9 ay önce artık milli takımlarımızda yabancı sporcu yarıştırmayacağımızı, devşirme sporcu yapmayacağımızı özel bir yurt dışından sporcu getirme gibi bir gayretimiz olmayacak. Çünkü Türk sporcularımızın bu açığı kapattı" açıklamalarında bulundu.

ÇETİNKAYA: TÜRKİYE, DÜNYA 2'NCİLİĞİNE SEVİNMEYEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ

Fenerbahçe ve ENKA kulüplerinin atletizm adına Türkiye'de büyük yatırımları olduğunu belirten Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Sorumlusu Fikret Çetinkaya, "Bunun meyvelerini daha önce dünya yıldızlarda almıştık. Dünya Gençlerde de son yıllarda geçmişteki en başarılı şampiyonayı geçirdiler. Artık Türkiye dünya ikinciliğine sevinmeyen bir ülke haline geldi. Başta federasyon başkanımız olmak üzere sporculara ve ailelere teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak atletizme ve diğer amatör branşlara yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam edecektir. 2023'te ülke olarak atletizm branşında daha iyilerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

ÇAM: DERECE BEKLİYORDUM AMA İKİ REKOR BEKLEMİYORDUM

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak dünya şampiyonu olan Berke Çam, "İstiklal Marşımızı yüksek sesle söylemekten ve Türk bayrağımızın diğer ülke bayraklarından daha yukarıda olmasından dolayı çok gururluyum. Ülkeme 21 yıl sonra ikinci altın madalyayı getirdiğim için dua eden herkese çok teşekkür ederim. Yarı finalde kendi en iyi derecemi yaparak Türkiye rekoru kordum. Finalde de ikinci Türkiye rekorunu kırdım. Dereceyi bekliyordum ama iki rekoru beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

AKYOL: GÖNÜL BİRİNCİ OLMAYI İSTERDİ

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası gülle atma finalindeki 16.72'lik derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısını elde eden Pınar Akyol, "Gönül isterdi ki birinci olup geleyim ama ikinci oldum. Hedeflerimiz Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve Dünya Gençler Şampiyonası. Bunlara hazırlanacağız" dedi.

SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü
SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü
SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü
SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü
SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü
SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü

Fatih Çintimar, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler yurda döndü - Son Dakika


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