20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Bolu'da kamp yapacak

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 21 Haziran'da Bolu'da kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Semih Soğuksu yönetimindeki milli takım kadrosunda şu basketbolular bulunuyor:

Ahmet Safa Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Tolga Deliktaş, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu (Beşiktaş Icrypex), Hasan Efe Uzun, Emre Can Akdümbek, Enes Doruk Tüzün (Darüşşafaka Tekfen), Said Emre Yosmaoğlu, Bora Yaşar Sayhan Yetkin, Berkay Yılmaz, Yusuf Bayrak (Fenerbahçe Beko), Acar Şen (Galatasaray), Yiğit Karalar, Akkan Atasoy (Kayserigaz), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin BBGSK), Ozan Yılmaz, Zekeriya Yiğit Tekin, Karahan Tuan Efeoğlu, Koralp Türk (Nadir Gold İstanbul Basket), Arda Duraklar (Ö.Gelişim Koleji), Haktan Yavaş (Pınar Karşıyaka), Ege Berk Cangal (TED Ankara Kolejliler), Batın Tuna, Bülent Hamza Çelik, Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Mevlüt Melih Doğan (Türk Telekom), Eray Büyükcangaz (Buducnost Voli), Yiğit Hamza Mestoğlu (Murcia), Efe Tahmaz (Partizan), Adem Bona (Prolific Prep School).