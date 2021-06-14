U20 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

U20 Kız Milli Takımı, FIVB U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti. Milliler, karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. FIVB tarafından online gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu'nda yer alan Milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

U20 Kız Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

-İHA-