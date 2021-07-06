20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası gruplarında değişiklik

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası gruplarında Delta varyantı nedeniyle değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Şampiyonada yarışacak ve resmi olarak görev alacak Rusya, Arjantin ve Brezilya vatandaşlarının Belçika'ya girişlerinin yasaklanması sebebiyle yapılan değişiklikler sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu (Hollanda): Hollanda, Brezilya, Arjantin, Ruanda

B Grubu (Belçika): Belçika, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko

C Grubu (Hollanda): Türkiye, Rusya, ABD, Tayland

D Grubu (Belçika): İtalya, Polonya, Belarus, Mısır

Şampiyonada C Grubu'nda Rusya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynayacak.