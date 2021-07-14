20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Fransa'ya mağlup

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, 2'nci maçında karşılaştığı Fransa'ya 74-54'lük skorla kaybetti.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler, mücadeleye Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç ve Zeynep Şevval Gül beşiyle başladı. Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 39-29 geride tamamladı. Millilerde, Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz 10'ar sayı kaydetti. Fransa'da ise Janelle Salaun 18 sayıyla oynadı.