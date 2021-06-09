20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi

20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç milliler, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde organize edilecek şampiyona hazırlıkları için başkentte kamp yapacak.

Başantrenör Şahin Çatma yönetimindeki teknik ekip ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Teknik ekip: Ecem Türker (takım menajeri), Emre Nur (yardımcı antrenör), Batuhan Ragıp Şen (istatistik antrenörü), Tigin Yağlıoğlu (alan antrenörü), Sıddıka Kutsal Han (fizyoterapist), Taner Çaylak (kondisyoner)

Sporcular: Lila Şengün, Hilal Kocakara, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, İpar Özay Kurt, Aleyna Göçmen, Beren Yeşilırmak, Mehtap Öztunalı, Aybüke Güldenoğlu, Elif Su Eriçek, Pelin Eroktay, Ege Melisa Bükmen, Miray Gözübüyük, Deniz Nazlıcan Zengin, Hanife Özaydınlı, Sude Naz Uzun, Karmen Aksoy, Damla Tokman, Gülce Güçtekin, Selin Adalı, Aybüke Çetinay