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20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika

20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:04
20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu, System.String[]

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında karşılaştığı Fransa'ya 74-54'lük skorla mağlup oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında karşılaştığı Fransa'ya 74-54'lük skorla mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler mücadeleye Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç ve Zeynep Şevval Gül beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ilk yarısını 39-29 geride tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımda Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz 10'ar sayı kaydetti. Fransa'da ise Janelle Salaun 18 sayıyla oynadı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Belarus ile karşılaşacak.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu
20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu
20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu
20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu

Fransa, Kongre, Milli, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Kız Milliler Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika Spor


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