20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda'yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda'yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Millilerde Ege Melisa 12, Hanife Nur 11, Beren 10 sayıyla öne çıkan isimler olurken; Karmen ve Aleyna 8, Çağla 5 sayı kaydetti. FIVB U20 Kızlar Dünya Şampiyonası 2'nci etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan U20 Kız Milli Takımı, 2'nci maçında yarın saat 19.30'da Tayland ile karşılaşacak.



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