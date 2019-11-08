20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı aday kadrosu açıklandı

Fransa ile 15 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroya davet edilen milli futbolcular 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak.

Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlıların Fransa ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Arda Akbulut (Trabzonspor), Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor)

Savunma: Onur Taha Takır (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Balaban (Eskişehirspor), Görkem Can (Schalke 04), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe), Ercan Şirin (Galatasaray), Mert Çelik (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Harun Özcan (Eyüpspor), Atalay Babacan, Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kırdaroğlu, Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Behlül Aydın (Trabzonspor)

Forvet: Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), Koray Kılınç (Trabzonspor)

Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma günü TSİ 17.00'de başkent Paris'teki Georges Lefevre Stadı'nda karşı karşıya gelecek.