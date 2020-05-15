20 yaş arası gençler sokağa akın etti - Son Dakika

ANTALYA'da yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkmayan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti. Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarken, bazılarının bu kurallara uymadığı gözlendi.

Antalya'da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine sokağa çıkan 15- 20 yaş arası gençler, özgürlüğün tadını çıkardı. Mahallelerinde her köşeye dağılan gençler, iki aydır evde olduklarını oldukça sıkıldıklarını söyledi. Kimileri sadece sosyal medya üzerinden görüştükleri yakın arkadaşlarıyla buluşarak yürüyüş yaptı, kimisi de parklara giderek arkadaşlarıyla sohbet etti.

KALEİÇİ GENÇLERİN TERCİHİ

Kentin tarihi Kaleiçi semti de gençlerin yürüyüş yolu üzerinde ilk sırada yeri aldı. Tarihi yapıların arasında dolaşan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Attalos Heykeli çevresi, Yivli Minare, Kesik Minare ve Üç Kapılar bölgesi gençlerle dolup taştı. Gençlerle birlikte farklı yaşlardaki vatandaşlar sokakta karşılaşınca boş caddelerde yoğun insan trafiği gözlendi.

POLİS MASKE TAKMAYANLARI UYARDI

Park ve bahçelerde devriye görevi yapan polis, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan gençleri sık sık sık uyardı.

2 aya yakın evde olduğunu anlatan 16 yaşındaki Fatma Yağcı , "Bugün arkadaşlarımla birlikte yürüyüş yapıp, tatlı yiyeceğiz. Sokakları çok özlemişim" dedi.

CADDELERİN KOKUSUNU ÖZLEMİŞİM

17 yaşındaki Dilara Demirkaya ise "Uzun zamandan sonra ilk kez sokaktayım. Caddelerin kokusunu özlediğimi fark ettim. Bugün Antalya çok sıcak. Yüzüme vuran güneşin tenimi yakması bile güzel" diye konuştu.

SOKAKTA GENÇLERİN OLMASI ŞAŞIRTTI

17 yaşındaki Ceyda Egemen de iki aya yakın evde olduğunu bol bol ders çalıştığını ve dinlendiğini anlattı. 4 saat sokak izninin arkadaşlarıyla buluşması için vesile olduğunu söyleyen Egemen, dükkanların kapalı olması ve normal şartlarda tıklım tıklım olan sokaklarda sadece gençleri görmekten dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi.