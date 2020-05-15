20 yaş ve altı gençler cadde ve sokakları doldurdular - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile 20 yaş ve altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağına bugün 4 saat ara verildi. Giresun'da gençler caddelerde ve sahillerde arkadaşlarıyla yürüyüş yaptılar.



Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarından 20 yaş ve altı gençler için bugün 4 saatlik dışarı çıkma izni verildi. İlk olarak 65 yaş ve üstü, sonrasında 0 ile 14 yaş arası ve son olarak bugün 20 yaş ve altı gençler temiz ve güneşli havanın tadını çıkardılar.



Giresun'un en işlek caddelerinde olan Gazi Caddesi, bugün eski günlerini aratmayacak kadar yoğundu. 20 yaş ve altı gençler uzun zamandır görmedikleri arkadaşları ile sahilde ve caddelerde bol bol yürüyüş yaptılar ve özlemlerini giderdiler.



15 yaşındaki öğrenci Emre Kaan Şensoy uzun zamandan sonra güneşli ve temiz havada dışarı çıkmanın iyi geldiğini belirterek "Uzun zamandan sonra dışarı çıktık. Sokaklar değişmiş, düzenlemeler yapılmış. Evde düzenli olarak uzaktan eğitim derslerini takip ettim. Artık rutin bir hale geldiği için evde bunalmıştık, şimdi biraz rahatladık. Okulların Haziran ayında açılacağı söyleniyor. Okulumu ve arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmeyi özledim" dedi.



Gençler için sokağa çıkma serbestliği saat 11.00'de başlarken 15.00 itibariyle sona erdi. - GİRESUN