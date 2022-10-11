20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor - Son Dakika
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20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor

11.10.2022 14:42

20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor Genç kızın dayısı: "Yeğenim tehdit edilmiş iş yerinde, cinayetten şüpheleniyoruz" Olayla ilgili 4 kişi gözaltında İnşaatta cansız bedeni bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı Erzurum'da iş yerinden çıktıktan...

20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor

Genç kızın dayısı: "Yeğenim tehdit edilmiş iş yerinde, cinayetten şüpheleniyoruz"

Olayla ilgili 4 kişi gözaltında

İnşaatta cansız bedeni bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Erzurum'da iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 20 yaşındaki Dilara Köç'ün 12 katlı inşaat halindeki binanın önünde cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan aile yakınlarından dayı Adem Taşören, "Yeğenim tehdit edilmiş iş yerinde, cinayetten şüpheleniyoruz" dedi.

Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 20 yaşındaki Dilara Köç, 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra işyerinden ayrıldı. Daha sonra Köç, 9 Ekim tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı. Geç saat olmasına rağmen eve dönmeyen kızları için endişelenen aile, kızlarının telefonunu defalarca aradı.

"Dilara markete gitti deyip, telefonunu kapadılar"

Genç kızın cep telefonunu açan başka bir kadın Dilara'nın arkadaşı olduğunu iddia ederek "Dilara telefonu bırakıp markete gitti", diğer bir aramada ise "Dilara çay içmeye gitti gelecek" şeklinde cevap verdi. Üzerine bir daha telefonu arayan aile, bu sefer Dilara'nın telefonunun kapalı olduğunu fark edince durumu polise bildirerek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

"İnşaat önünde cesedi bulundu"

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaat halinde ki binanın üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Dilara Köç olduğu belirlenen genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası 20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi.

"İntihar süsü verilmiş, bizim çocuğumuz intihar edecek biri değil"

Dayı Adem Taşören, "Dün yeğenimiz akşam vakitleri beraber çalıştığı kız arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiş. Saat geç olunca annesi babası arıyor yeğenimi, kız arkadaşları telefonu açıyor. Kız arkadaşları çelişkili ifade veriyorlar. Arıyorlar "markete gitti gelecek", bir daha arıyorlar "çay içmeye gitti gelecek" şeklinde söylüyorlar daha sonra telefonu kapatıyorlar. Ablamlarda şüphelenince polise haber veriyorlar, maalesef sabah cansız bedeninin bulduk inşaatta. İntihar süsü verilmiş. Bizim çocuğumuz intihar edecek biri değil" dedi.

"Çalıştığı iş yerinde 2 kız tehdit etmiş yeğenimi"

Cinayetten şüphelendiklerini ifade eden Taşören, "Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Çalıştığı iş yerinde 2 kız tehdit etmiş yeğenimi. Neden tehdit ettirmişler bilmiyoruz. Biz canımızı yitirdik. Ortaya çıkarılmasını istiyoruz. İş yerinde sıkıntıları da varmış. Kızların tehdit etme konusu var ama neden yapıldığını bilmiyoruz. Dilara'nın telefonu diğer kızların çantasında kalmış. Bunun aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Taşören, "Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İş yerinden ayrıldıktan bir gün sonra bu olay oldu. Kayıp olunca polise bildirdik sabah acı haberi aldık. Hatta yeğenim arkadaşlarının yanından kalktıktan sonra tekrar onlarla karşılaşmış ve onlara intihar edeceğini söylemiş. Peki intihar edecekti benim yeğenimin telefonu onlarda neden bizi aramadılar? Bu konunun aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili 4 gözaltı, soruşturma devam ediyor

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Son yolculuğuna uğurlandı

20 yaşındaki Dilara Köç'ün cenazesi aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Narmanlı Cami'ye getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Köç ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazında Dilara'nın abisi ise sinir krizi geçirdi. Namazın ardından genç kızın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor - Son Dakika

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