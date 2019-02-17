20 Yaşındaki Emre, Evde Ölü Bulundu

ADIYAMAN'da, 20 yaşındaki Emre Polat, anne ve babası tarafından odasında ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, 20 yaşındaki Emre Polat, anne ve babası tarafından odasında ölü bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Polat uzun süre odasından çıkmayınca anne ve babası merak etti. Odaya giren anne ve baba, Polat'ı yatağında hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Emre Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, Emre Polat'ın cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - Adıyaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı

Adapazarı'nda Doğum Yapan Kişi, 5 Saat Sonra Öldü

Ekrem İmamoğlu ile Pazarcı Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması