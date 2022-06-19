20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı - Son Dakika
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20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı

19.06.2022 13:05
20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı

Bakırköy'de 20 yaşındaki Alper Balcı ile eski sevgilisi Suna Tanrıkulu, bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulundular. Gizemli olayda Balcı hayatını kaybederken Tanrıkulu da ağır yaralandı.

Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı (20), iddiaya göre eski sevgilisi Suna Tanrıkulu (20) ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.

"SUNA KENDİNİ VURDU" DEMİŞ

Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"TARTIŞMIŞLAR"

Sokaktaki esnaf Arif Güner, "İki sevgili tartışıyorlar. Burada bekar kalıyorlar. Arkadaşlarını arıyor. Kızı çıkartırlarken gördük. Çocuk ölmüş. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Çok fazla tanımıyoruz." dedi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Alper Balcı, Balcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı - Son Dakika
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