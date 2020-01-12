20 yaşındaki genç, babasını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç, babasını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

20 yaşındaki genç, babasını av tüfeğiyle öldürdü

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 20 yaşındaki genç, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü.

20 yaşındaki genç, babasını av tüfeğiyle öldürdü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 20 yaşındaki genç, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde, Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne S.S. (42) ve baba A.S. (40) ile oğlu B.S. (20) arasında kahvaltı ederlerken, köpeğin dövülmesi meselesinden kavga çıktı. Bu sırada sinirlenen genç, babasının odasına giderek masanın arkasında bulunan av tüfeğine 2 adet fişek koyduktan sonra yeniden odaya gelerek babasının başına doğrultup ateş ederek öldürdü. Ardından zanlı tüfeği evde bıraktıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Anne ve oğlun gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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