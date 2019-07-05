Son Dakika Haberleri: 20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti

1 saat önce

20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar ettiMUĞLA - Bodrum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu adlı genç çocuk parkında tabancayla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.

20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti
MUĞLA - Bodrum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu adlı genç çocuk parkında tabancayla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu, saat 15: 00 sularında motosikleti ile Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerindeki Piri Reis Çocuk Parkı'na geldi. Burada bir süre alkol alan genç, yanında getirdiği tabanca ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, yaşanan olayı görüp durumu hemen ihbar etti. Olay mahalline 112 Acil Sağlık ekibi ile çok sayıda polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müezzinoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı duyup parka gelen gencin arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Batuhan'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
Öte yandan Batuhan Müezzinoğlu'nun kız arkadaşı ile yaşadığı sorunların ardından bunalıma girdiği iddia edildi.
20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim 25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun! Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]