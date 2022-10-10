20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika
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20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

10.10.2022 10:31

20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandıMALATYA Malatya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki genç yaralanırken, olayda kullanılan suç aletini mazgal içerisinde bulunan ekipler bıçağı mazgal içerisinde çıkarmak için uzun uğraş verdi.

20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

MALATYA Malatya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki genç yaralanırken, olayda kullanılan suç aletini mazgal içerisinde bulunan ekipler bıçağı mazgal içerisinde çıkarmak için uzun uğraş verdi.

Olay, gece yarısı Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.K. ile S.G. Buhara bulvarı üzerinde karşılaştı. Karşılaşmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G.'nin bıçak darbesine maruz kalan Ş.K. sol göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayda kullanılan bıçağın Tenzile sokak içerisinde bulunan bir mazgalın içerisine atıldığını tespit ederken, bulunduğu yerden çıkarılan bıçak polis merkezine götürüldü.

Olayın şüphelisinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 yaşındaki genç husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika
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