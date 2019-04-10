20 Yaşındaki Genç, İnşaatta Ölü Bulundu

KAYSERİ'de inşaat halindeki binanın girişinde İlyas Can H. (20) adlı genç ölü bulundu.

KAYSERİ'de inşaat halindeki binanın girişinde İlyas Can H. (20) adlı genç ölü bulundu. Sosyal medya hesabından 'Hakkı olan kim varsa hakkını helal etsin' yazılı mesaj paylaştığı ortaya çıkan gencin, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Sabah saatlerinde İldem Gesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nden geçenler, inşaat halindeki binanın girişinde hareketsiz yatan genci görerek, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sanayide oto tamircisi olarak çalışan İlyas Cnan H. olduğu tespit edilen gencin vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı.



İlyas Can H.'nin, sosyal medya hesabından 'Hakkı olan kim varsa hakkını helal etsin' yazılı mesaj paylaştığı ortaya çıktı. İntihar ettiği tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kayseri

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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