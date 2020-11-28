20 yaşındaki genç kendini başından vurup intihar etti - Son Dakika

20 yaşındaki genç kendini başından vurup intihar etti

ADANA - Adana'da 20 yaşındaki bir genç evinin yatak odasında babasına ait tabanca ile başına sıkarak hayatına son verdi.

Olay, saat 01.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62024 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Berke Ortatepe yatak odasında babasına ait tabanca ile başına ateş etti. Silah sesi duyan anne ve baba odaya girdiklerinde oğullarını kanlar içerisinde gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri eve birlikte girdi. Sağlık ekipleri gencin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ev içerisindeki yapılan incelemelerinin ardından Mehmet Berke Ortatepe'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Gencin neden intihar ettiği ise henüz bilinmezken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.