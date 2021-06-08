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20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı

08.06.2021 11:08

Geçtiğimiz hafta yaşanan ürkünç olayda 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlayarak hayatını kaybetti. Genç kızın aşağıya atladığı o anların kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın bir süre korkuluk yanında dolaştıktan sonra aşağıya atladığı, vatandaşların ise hayrete düştüğü görülüyor.

Önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ

Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı

Galata Kulesi, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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