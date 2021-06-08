20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta yaşanan ürkünç olayda 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlayarak hayatını kaybetti. Genç kızın aşağıya atladığı o anların kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın bir süre korkuluk yanında dolaştıktan sonra aşağıya atladığı, vatandaşların ise hayrete düştüğü görülüyor.

Önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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